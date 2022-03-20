Париж, , 07:31 — REGNUM Долгоиграющими последствиями для ослабевшей после пандемии мировой экономики может обернуться ситуация вокруг Украины. Об этом 19 марта сообщает французское издание Le Monde.

Мировая экономика под угрозой

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в конце 2021 года прогнозировала рост мировой экономики на 4,5% по итогам 2022 года, отменила публикацию прогноза, которая была намечена на март, в связи с «усилением факторов неопределённости».

Le Monde приводит прогноз старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, он отмечает, что инфляция в мире вырастет на 2,5 процентных пункта, рост ВВП сократится на один процентный пункт. Это скажется на возрастании стоимости энергоресурсов, продуктов питания и отдельных металлов.

Кроме того, приводится мнение специалистов Международного валютного фонда, согласно которому российская спецоперация на Украине в долгосрочной перспективе может изменить мировой экономический и геополитический порядок фундаментальным образом. Изменение условий торговли энергоресурсов повлечёт за собой перестройку логистических цепочек поставок, разделение платёжных сетей и пересмотр рядом стран своих золотовалютных резервов.

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