Москва, 20 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Жёлто-синие цвета костюмов членов экипажа корабля «Союз МС-21» никак не связаны с Украиной, а выбраны в цветовой гамме Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, заявил космонавт Олег Артемьев. Сообщение космонавта опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

Олег Артемьев на МКС

Ранее на сайте британской газеты The Times и ряда других изданий появилась публикация с заголовком «Российские космонавты прибыли на МКС в форме цветов флага Украины». Один из членов экипажа корабля «Союз МС-21» — Олег Артемьев — опроверг эти выдумки.

Он объяснил, что форма выполнена в цветовой гамме герба МГТУ имени Баумана, так как все члены экипажа «Союз МС-21» являются выпускниками этого вуза. Артемьев добавил, что одежда для готовящихся к полёту на МКС космонавтов шьётся индивидуально, а работа над ней начинается за полгода до полёта.

«Не надо искать в нашей форме тайные знаки и символы. Цвет — это просто цвет. Он никак не связан с Украиной. Иначе придется признать её право собственности на жёлтое Солнце на голубом небе. В эти дни, несмотря на то, что мы в космосе, мы вместе с нашим президентом и народом!» — подытожил космонавт.

Корабль «Союз МС-21» стартовал к Международной космической станции 18 марта. В состав экипажа вошли Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Полёт прошёл в штатном режиме, космонавты уже приступили к работе на станции.