Берлин, 20 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Китае на следующий день после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом подвергли резкой критикой западные антироссийские санкции. Об этом 19 марта заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн, его слова приводит немецкий телеканал Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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"Санкции против России становятся все более возмутительными», — сказал он.

Также Ле Юйчэн добавил, что в результате антироссийских санкционных мер граждан РФ безо всякой причины лишают на Западе их зарубежных активов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем пригрозил Китаю последствиями после оказания китайской стороной России военной помощи в спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.