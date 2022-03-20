Тюмень, , 07:14 — REGNUM В Тюменской области пьяный водитель на федеральной трассе врезался в автомобиль с двумя детьми в салоне. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Сотрудник ГИБДД Sarinform.com

Авария произошла вечером 20 марта на 175-м километре трассы Курган-Тюмень автомобиль «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Авенсис», в котороё ехала семья с двумя детьми. Травмы получили их 31-летняя мать и 62-летний водитель «Лады». Дети перевозились в удерживающих устройствах, поэтому не пострадали.

Как выяснилось, водитель «Лады Ларгус», житель села Онохино, был пьян и не имеет прав управления транспортом. Ранее мужчина лишался водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 18 марта сонный водитель автомобиля «Лада» въехал в снежный вал. Пострадали пять человек

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