Сакраменто, США, 20 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу гостей с сокрушительным счетом 97:126.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал во встрече 32 очка. Его одноклубник — легкий форвард Джейлен Браун — принес «Бостону» еще 30 очков.

В составе «Сакраменто» наиболее результативным оказался литовский центровой Домантас Сабонис, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 30 очками и 20 подборами.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 21 марта в гостях сыграет с командой «Бостон Селтикс», а «Сакраменто» в этот же день дома встретится с клубом «Финикс Санз».