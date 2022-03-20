Соединённые Штаты Америки, , 07:01 — REGNUM По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в городе Думас в американском штате Арканзас. Об этом 19 марта сообщает телеканал KARK-TV.

По предварительной информации, стрельба произошла во время ежегодного автошоу в городе Думас в округе Деша. Мероприятие в этом году было посвящено пропаганде ненасилия. По данным управления по чрезвычайным ситуациям округа Деша, во время автошоу произошло два несвязанных между собой эпизода со стрельбой. Один из них в итоге привёл к лобовому столкновению двух автомобилей.

Второй эпизод произошёл на автостоянке во время мероприятия. Уточняется, что в результате стрельбы погиб один человек, десять человек пострадали. Среди пострадавших есть дети, несколько человек в тяжёлом состоянии доставляют в больницу вертолётом санавиации.

Сотрудники полиции начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших в результате стрельбы на автошоу в американском штате Арканзас.

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