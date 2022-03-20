Берлин, , 06:46 — REGNUM Отказ или ограничение поставок ресурсов из России приведёт к повышению в несколько раз цены на строительство в Германии. Об этом 19 марта сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что уже сейчас, по данным исполнительного директора строительной ассоциации Нижней Саксонии Матиаса Вехтера, наблюдаются проблемы с поставками битума, стали и стальных изделий, необходимых для строительства зданий и для машиностроения.

В связи с зависимостью крупных нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна от поставок ресурсов из России, специалисты прогнозируют сокращение поставок битума на 30% и более. Кроме того, из России, Белоруссии и с Украины поставлялось 30% конструкционной стали и 40% чугуна, а также такие виды сырья, как никель или титан.

Уже сейчас строительным компаниям всё сложнее предлагать фиксированные договоры с использованием ряда материалов, так как рост цен на них спрогнозировать практически невозможно. По словам Вехтера, альтернативных источников поставок попросту не существует, а для использования альтернативного сырья необходимо проводить длительные процедуры испытаний и согласований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что промышленники в Германии выступили против эмбарго на поставки газа, нефти и угля из России.

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