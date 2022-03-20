Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 20 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. На Ямале житель Надымского района отдал мошенникам 500 тыс. рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался 45-летний мужчина. По данным следствия, ранее он получил сведения о блокировке своего счёта в некой финансовой компании с вложенными им почти 60 тыс. долларов. А в феврале ему позвонила якобы представитель юридической фирмы и рассказала, что его деньги нашли, но нужно уплатить штраф. Ямалец перевёл деньги по указанному счёту и после этого понял, что его обманули.

Сейчас по факту мошенничества в крупном размере расследуется уголовное дело. Полиция призывает население быть бдительными.