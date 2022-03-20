Москва, , 06:36 — REGNUM В воскресенье, 20 марта, в столице России ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в городе составит +7… +9 °C. Об этом 20 марта сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Весна Анна Алябьева © ИА REGNUM

Уточняется, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление составит 764 мм рт. столба.

При этом указывается, что в ночь на 21 марта в Москве также ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит 0… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.