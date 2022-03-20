Лебяжьевский район, Курганская область, 20 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Курганской области сотрудники уголовного розыска раскрыли обстоятельства гибели женщины, которая пропала в 2003 году. Об этом сообщает областное УМВД.

Ktr.su Уголовное дело

Гражданка 1971 года рождения жила в Лебяжьевском районе. Установлено, что её ранее неоднократно судимый земляк заманил даму в лес и убил, а затем замотал тело в одеяло и сбросил в силосную яму.

Полицейские обнаружили подозреваемого у него дома. Он признался в содеянном и указал, где спрятал тело. Сейчас расследованием дела занимается Следственный комитет.

По данным областного управления СКР, сейчас по этому делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления. Также проверяется причастность обвиняемого к совершению других возможных преступлений.