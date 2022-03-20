Тампа, США, , 06:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Голами в составе победителей голы отличились Джейкоб Труба (30-я минута) и шведский форвард Мика Зибанеджад (60-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Тампа» стал Брейден Пойнт (17-я, в большинстве).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличался в матче одной результативной передачей. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам. Российские форвард и защитник «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 21 марта в гостях встретятся с клубом «Каролина Харрикейнз», а «Тампа» 23 марта также на выезде сыграет с командой «Каролина Харрикейнз».