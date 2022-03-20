Ханты-Мансийск, 20 марта, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Югре в 2021 году самым популярным местом оказался океанариум в спортивно-культурном комплексе «Галактика» в Когалыме. Об этом сообщает «Открытый регион — Югра».

Zac Wolf Океанариум

Океанариум в Когалыме, по оценкам специалистов, посетили больше ста тысяч человек — это в пять раз больше показателя 2020 года.

На втором месте по посещаемости туристами проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири», который включает в себя знакомство с традициями, бытом коренных малочисленных народов Севера на «Чумовой улице», экстремальное СПА на банном фестивале и другие мероприятия.

Третье место занимают мини-путешествия по Сургутскому и Ханты-Мансийскому районам на собачьих упряжках. Этим видом отдыха заинтересовались три тысячи туристов.