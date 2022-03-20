Токио, 20 марта, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Порядка 150 млрд иен ($1,25 млрд) намерен вложить концерн из Японии Suzuki Motor в производство электромобилей в Индии, являющейся для компании главным зарубежным рынком. Об этом 20 марта сообщает газета Nikkei.

Intelligent Car Leasing Эмблема Suzuki

Уточняется, что Suzuki Motor собирается построить завод по производству аккумуляторов в индийском штате Гуджарат, в котором у ней уже имеется предприятие по сборке автомобилей с бензиновыми двигателями, где с 2025 года планируется выпускать электромобили.

Также указывается, что, помимо этого, японская компания собирается создать в Индии инфраструктуру, предназначенную для утилизации старых автомобилей.

Отметим, концерн Suzuki Motor начал продажи своих автомобилей в Индии в 1982 году и на данный момент на долю компании приходится порядка половины продаж новых автомобилей в этой стране.