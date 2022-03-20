Монреаль, Канада, , 06:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили Джейк Эванс (17-я минута), Пол Байрон (23-я), Коул Кофилд (25-я), финский нападающий Йоэль Армиа (40-я, в большинстве) и Бретт Кулак (50-я).

Автором единственной забитой шайбы «Оттавы» стал Джош Норрис (19-я, в большинстве).

Российские защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев, а также российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Монреаль» 22 марта дома встретится с клубом «Бостон Брюинз», а «Оттава» днем позже в гостях сыграет с командой «Нью-Йорк Айлендерс».