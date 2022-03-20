Нашвилл, США, , 05:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голы забили Таннер Жанно (14-я минута), финский нападающий Ээли Толванен (22-я) шведские форварды Маттиас Экхольм (31-я) и Филип Форсберг (53-я, в большинстве), а также Мэтт Дюшейн (55-я) и российский нападающий Яков Тренин (60-я, в пустые ворота), также записавший на свой счет один результативный пас.

В составе «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Митчелл Марнер (29-я), Остон Мэттьюс (44-я) и Джон Таварес (56-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев не отличился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл» 22 марта в гостях встретится с клубом «Анахайм Дакс», а «Торонто» 24 марта дома сыграет с командой «Нью-Джерси Дэвилз».