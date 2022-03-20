Индиан-Уэллс, США, 20 марта, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл своего соотечественника Карлоса Алькараса в матче полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рафаэль Надаль

Надаль обыграл Алькараса в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут. За этот временной промежуток Надаль трижды подал навылет, пять раз ошибся при подаче и смог реализовать шесть из 21 возможного брейк-пойнта. Его оппонент подал навылет один раз, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из 14 брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Рафаэля Надаля в финал турнира в Индиан-Уэллсе станет представитель США Тейлор Фритц, ранее в другом полуфинале обыгравший российского спортсмена Андрея Рублёва.