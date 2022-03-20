Ханты-Мансийск, 20 марта, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Названы победители и призёры Зимних Параолимпийских игр «Мы вместе. Спорт» среди горнолыжников. Участниками в данной спортивной дисциплине стали спортсмены из России, сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Ugramegasport.ru Состязание по слалому

Среди женщин золотую медаль завоевала Варвара Ворончихина (время 1:38.00), Таисья Форьяш — серебряная призёрка, Анастасия Хорошева — бронзовая. Среди мужчин лучшим стал Алексей Бугаев (время 1:28.10), «серебро» у Александра Алябьева, «бронза» — у Алексея Микушина.

«Эти Зимние Игры для нас больше праздник, нежели соревнования. Атмосферу, которая царит на территории горнолыжного комплекса, невозможно передать словами. Я не ожидала, что такое большое количество болельщиков будет нас поддерживать. Это огромная поддержка для нас!» — поделилась впечатлениями золотая медалистка Варвара Ворончихина.

Сегодня, 20 марта 2022 года, в заключительный день Зимней Параолимпиады «Мы вместе. Спорт» пройдут финальные соревнования по следж-хоккею, кёрлингу, лыжным гонкам и биатлону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Играх в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.