Херсон, 20 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Российские военнослужащие доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Министерстве обороны 20 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

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Местные предприниматели из-за дефицита продуктов существенно завышают цены на товары первой необходимости, при этом власти Украины прекратили выплату социальных пособий, а работодатели — выплату зарплат, отметили представители ведомства.

Военнослужащие РФ выдают жителям Херсона и ближайших населенных пунктовпродовольственные наборы, включающие продукты первой необходимости — крупы, макароны, сахар, консервы, фрукты.