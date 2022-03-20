Литл-Рок, США, , 05:16 — REGNUM Не менее 10 человек были ранены во время автошоу в городе Думас (американский штат Арканзас) в результате стрельбы. Об этом 20 марта сообщает телеканал BNO News.

Стрельба ru.torange.biz

По информации источника, инцидент со стрельбой произошел во время ежегодного автомобильного шоу в Думасе, и полиция штата подтвердила, что в результате этого были ранены не менее 10 человек.

При этом отмечается, что на данный момент неизвестно, кто и из-за чего открыл огонь во время мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта не менее двух человек погибли в результате стрельбы в общественном транспорте в штате Флорида в США.