ЮНЕСКО не реагирует на русофобию в западных странах — представитель России
Москва, 20 марта, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Международные общественные институты никак не реагируют на многочисленные русофобские инциденты в западных странах, заявила 20 марта заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЮНЕСКО
Это касается и самого ЮНЕСКО, отметила она.
«Это вызывает большое разочарование. Бороться с дискриминацией и языком ненависти — прямой мандат ЮНЕСКО», — сказала Довгаленко в эфире проекта «Соловьев. Live».