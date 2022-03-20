Москва, 20 марта, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Международные общественные институты никак не реагируют на многочисленные русофобские инциденты в западных странах, заявила 20 марта заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Это касается и самого ЮНЕСКО, отметила она.