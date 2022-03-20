Сургутский район, Югра, 20 марта, 2022, 05:06 — ИА Регнум. В Югре в 2022 году будет расселён посёлок Малоюганский Сургутского района. Старые дома снесут в 2023 году, сообщил глава района Андрей трубецкой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба администрации Сургутского района Андрей Трубецкой

Однако, помимо Малоюганского посёлка, есть в районе и другие малые населённые пункты из которых необходимо переселять людей.

«Например, в Горном история длится с 2006 года… Люди просто отказываются переселяться. Там живёт порядка 100 человек, и половина хочет переселиться, половина нет. Пока не будет стопроцентного согласия, вопрос не решить», — отметил Андрей Трубецкой.

В ветке обсуждения жители Сургутского района напомнили Андрею Трубецкому про деревню Юган, куда даже нет дороги.

«Переселили бы и этих бедных жителей, их там немного, но пытаются жить без больницы, магазинов… даже инвалиды. А ведь для расселения всего Югана достаточно одной малосемейки на 35 квартир!» — просит подписчица на паблик главы района.

Но, выясняется, что для администрации Сургутского района приоритетным является расселение аварийных домов. В Югане пока ни одно жилое здание таковым не признано. Решение о расселении всей деревни не принималось, а дорога в Юган вообще принадлежит компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Принимать решение о ее обустройстве и реконструкции администрация Сургутского района не вправе, отметил Андрей Трубецкой.