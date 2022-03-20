Каир, 20 марта, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Богато украшенные гробницы были найдены археологами в некрополе Саккара, расположенном в 24 километрах к юго-западу от столицы Египта, города Каира. Об этом 19 марта сообщает 19 марта сообщает Аfricanews.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Пять гробниц были найдены возле Ступенчатой пирамиды Джосера, они относятся к относятся к периоду Старого царства (1570 г. до н. э. и 1069 г. до н. э.) и Первому промежуточному периоду, который длился более века после распада Старого царства.

Отмечается, что раскопки на месте обнаружения гробниц ведутся с сентября. Все обнаруженные гробницы украшены рисунками и символами. Археологи предполагают, что гробницы были предназначены для чиновников высокого ранга. Погребальные шахты, ведущие к гробницам, покрыты изображениями животных и рисунками сцен из загробной жизни, а также иероглифами.

В последнее время в погребальном комплексе Саккара достаточно часто находят запечатанные гробницы с множеством артефактов. Это самый большой погребальный комплекс в древней столице Египта, городе Мемфисе, и крупнейшая археологическая площадка в современном Египте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в некрополе Саккара был обнаружен погребальный храм древнеегипетской царицы Нейт вблизи пирамиды ее мужа фараона Тети.