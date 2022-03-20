Торонто, Канада, 20 марта, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл в овертайме команду «Торонто Рэпторс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Keith Allison Леброн Джеймс

Игра состоялась на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто, и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 123:128.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который остановился в шаге от дабл-дабла с 36 очками и девятью подборами. Его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук — оформил в матче трипл-дабл с 22 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами.

В составе «Рэпторс» наиболее результативным оказался легкий форврад Скотти Барнс, оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 17 подборами.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» вечером 20 марта в гостях сыграют с командой «Вашингтон Уизардс», а «Торонто» 21 марта также на выезде встретится с клубом «Филадельфия Сикерс».