Лондон, 20 марта, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Для продвижения позиции Лондона по вопросу специальной операции ВС России по денацификации Украины одно из подразделений правительства Британии закупало рекламу в российских социальных сетях. Об этом 20 марта сообщает газета The Sunday Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Уточняется, что воссозданный в стране по инициативе главы британского МИД Лиз Трасс в начале февраля центр правительственной информации через рекламные агентства распространял на российских онлайн-платформах, включая ВКонтакте, заявления премьер-министра Британии Бориса Джонсона и представителей внешнеполитического и военного ведомств Соединенного королевства для доведения до жителей РФ позиции Лондона.

Также отмечается, что британские власти пошли на это после того, как в России был ограничен доступ к соцсетям американской корпорации Meta — Facebook и Instagram, а также еще к одной американской соцсети — Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что из-за российского ядерного оружия президент США Джо Байденопасается нападать на Россию.