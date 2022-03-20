Филадельфия, США, 20 марта, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 111:101.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, который набрал во встрече 32 очка. Его одноклубник — защитник Джеймс Харден — оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 12 результативными передачами.

В составе «Маверикс» наиболее результативным оказался защитник Джейлен Брансон, на счету которого 24 очка, набранные за игру.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 21 марта дома встретится с клубом «Торонто Рэпторс», а «Даллас» вечером 20 марта также у себя сыграет с командой «Шарлотт Хорнетс».