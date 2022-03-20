Москва, 20 марта, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Instagram-аккаунт российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой прекратил своё существование. Об этом 19 марта рассказала сама артистка в своём телеграм-канале.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

Как пояснила Бузова, при попытке зайти в свой аккаунт в соцсети появляется сообщение, что такой страницы не существует. При попытке найти страницу Бузовой у подписчиков появляется сообщение, что такой пользователь не найден. При этом у Бузовой было более 23 млн подписчиков в данной социальной сети.

По словам самой певицы, она надеется, что это «какая-то ошибка». При этом Бузова неоднократно подчёркивала, что сумела стать топ-персоной русского сегмента Instagram исключительно благодаря своим личным качествам, «без ботов и накруток».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в своём телеграм-канале подробностями своей личной жизни.