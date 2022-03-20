Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Из-за российского ядерного оружия президент США Джо Байден опасается нападать на Россию. Об этом 20 марта заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил во время своего выступления Трамп, нынешняя администрация страны, по его мнению, допустила «ужасную капитуляцию» США в Афганистане и конфликт на Украине, в результате чего «инфляция взлетела до небес, цены на бензин самые высокие в истории, границы стираются».

«У нас был афганских кризис, я считаю его самым унизительным моментом в нашей истории. Теперь у нас украинский кризис, гуманитарная трагедия невероятных масштабов. Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. <…> Мы (США) боимся», — сказал бывший американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 российского производства Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами.