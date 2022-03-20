Киев, 20 марта 2022, 03:50 — REGNUM «На время военного положения» на Украине запрещена деятельность десяти политических партий, заявил Владимир Зеленский 20 марта.
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Решение было принято советом национальной безопасности и обороны и касается «Оппозиционной платформы за жизнь», «Партии Шария», партии «Наши», «Оппозиционного блока» и других.
Министерству юстиции поручено принять меры и безотлагательно остановить деятельность указанных политических сил, сказал Зеленский.