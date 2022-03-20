Глендейл, США, , 03:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голы забили финский нападающий Каспери Капанен (23-я минута) российский форвард Евгений Малкин (53-я) и офрмивший в матче дубль Сидни Кросби (57-я и 59-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Койотс» стал Клейтон Келлер (32-я).

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 23 марта дома встретится с клубом «Коламбус Блю Джекетс», а «Аризона» 21 марта в гостях сыграет с командой «Сан-Хосе Шаркс».