Лондон, 20 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Возможность эвакуироваться в Великобританию на фоне спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины обсуждал с Владимиром Зеленским британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом глава правительства Соединенного королевства заявил 20 марта в интервью газете The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По словам Джонсона, он обсуждал этот вопрос с Зеленским «давным-давно» и одной из тем беседы был вопрос о том, что делать, если ситуация будет складываться в негативном для Киева ключе.

Также премьер-министр Британии отметил, что Зеленский заявил ему, что намерен оставаться на Украине.

При этом он также не исключил возможности своего визита в Киев, несмотря на спецоперацию ВС РФ по защите республик Донбасса.

«Я сильно горю желанием поддержать его (Зеленского) любым способом. Я не знаю, будет ли это (визит) действенным способом продемонстрировать мою поддержку, но со стратегической, политической, экономической и моральной точек зрения чрезвычайно важно, чтобы (президент РФ Владимир) Путин потерпел неудачу, а Зеленский преуспел», — пояснил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса социологической группы OMG стало известно, что 55% граждан Италии выступают против поставок оружия на Украину.