Красногорск,
20 марта 2022, 03:22 — REGNUM В подмосковном Красногорске 19 марта прошел благотворительный концерт для беженцев из ЛНР и ДНР.
Полина Гагарина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В концерте приняли участие Николай Басков и Полина Гагарина.
Басков и был инициатором проведения концерта, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Таких неравнодушных людей в нашей стране миллионы. Когда в соцсетях я написал, что в Подмосковье приедут временные переселенцы из ЛДНР, наши жители много спрашивали — чем и как помочь. Горжусь, что у нас в регионе такие люди, и признателен каждому, кто оказал поддержку», — отметил губернатор.