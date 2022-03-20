Басков и Гагарина спели для беженцев из ЛНР и ДНР
Красногорск, 20 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске 19 марта прошел благотворительный концерт для беженцев из ЛНР и ДНР.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полина Гагарина
В концерте приняли участие Николай Басков и Полина Гагарина.
Басков и был инициатором проведения концерта, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Таких неравнодушных людей в нашей стране миллионы. Когда в соцсетях я написал, что в Подмосковье приедут временные переселенцы из ЛДНР, наши жители много спрашивали — чем и как помочь. Горжусь, что у нас в регионе такие люди, и признателен каждому, кто оказал поддержку», — отметил губернатор.