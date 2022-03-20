Красногорск, 20 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске 19 марта прошел благотворительный концерт для беженцев из ЛНР и ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полина Гагарина

В концерте приняли участие Николай Басков и Полина Гагарина.

Басков и был инициатором проведения концерта, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.