Киев, 20 марта 2022, 03:20 — REGNUM Контейнеры с соком производства молдавской компании Orhei-vit, предназначенным для отправки в Китай, были конфискованы властями Украины. Об этом 19 марта сообщает канал TVR Moldova.
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Четыре контейнера с соком, общей стоимостью 100 тысяч евро, должны были быть отправлены в Китай. Отмечается, что заказчик в Китае уже оплатил продукцию. Однако контейнеры были задержаны и конфискованы в порту и перенаправлены для внутренних нужд Украины.
Представители компании Orhei-vit отмечают, что решением министерства обороны Украины была конфискована также партия мучных изделий и круп. В настоящее время, по словам директора компании Симиона Мудри, все корабли с продукцией фирмы перенаправлены в румынский порту Констанцу. Также Мудря сообщил, что юристы компании уже подали документы в ряд украинских инстанций в связи с инцидентом.
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