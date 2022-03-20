Киев, 20 марта, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Контейнеры с соком производства молдавской компании Orhei-vit, предназначенным для отправки в Китай, были конфискованы властями Украины. Об этом 19 марта сообщает канал TVR Moldova.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Конфискация по-украински

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Четыре контейнера с соком, общей стоимостью 100 тысяч евро, должны были быть отправлены в Китай. Отмечается, что заказчик в Китае уже оплатил продукцию. Однако контейнеры были задержаны и конфискованы в порту и перенаправлены для внутренних нужд Украины.

Представители компании Orhei-vit отмечают, что решением министерства обороны Украины была конфискована также партия мучных изделий и круп. В настоящее время, по словам директора компании Симиона Мудри, все корабли с продукцией фирмы перенаправлены в румынский порту Констанцу. Также Мудря сообщил, что юристы компании уже подали документы в ряд украинских инстанций в связи с инцидентом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Следственный комитет России расследует незаконные уголовные преследования против ряда российских граждан на Украине.