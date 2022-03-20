Рим, 20 марта 2022, 03:07 — REGNUM 55% граждан Италии выступают против поставок оружия на Украину, таковы результаты опроса социологической группы OMG.
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Противоположной точки зрения придерживаются 33% граждан. 12% респондентов воздержались от ответа.
Как сообщалось ранее, 17 марта работники аэропорта Пизы обнаружили в составе «гуманитарного» груза, который должен был отправиться на Украину, оружие и боеприпасы.
Ранее правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 53 тысяч жителей Украины.