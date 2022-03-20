Тунис, 20 марта 2022, 03:05 — REGNUM До 20 человек увеличилось количество погибших при крушении лодки с нелегальными мигрантами около берегов Туниса. Об этом 19 марта сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на радиостанцию Shems FM.

Уильям Тернер. Кораблекрушение
Уильям Тернер. Кораблекрушение

«Сегодня сотрудники службы безопасности извлекли восемь тел у побережья Набеля, в результате чего общее число (погибших) достигло 20», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что большая часть находившихся на лодке нелегальных мигрантов являлась выходцами из Сирии. Поиски людей продолжаются.

Отметим, лодка с нелегальными мигрантами 18 марта затонула, предположительно, северо-восточного побережья Туниса в районе города Набель.