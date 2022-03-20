Тунис, , 03:05 — REGNUM До 20 человек увеличилось количество погибших при крушении лодки с нелегальными мигрантами около берегов Туниса. Об этом 19 марта сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на радиостанцию Shems FM.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

«Сегодня сотрудники службы безопасности извлекли восемь тел у побережья Набеля, в результате чего общее число (погибших) достигло 20», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что большая часть находившихся на лодке нелегальных мигрантов являлась выходцами из Сирии. Поиски людей продолжаются.

Отметим, лодка с нелегальными мигрантами 18 марта затонула, предположительно, северо-восточного побережья Туниса в районе города Набель.