Колумбус, США, , 02:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой хозяев со счетом 5:4.

Голами в составе победителей отметились шведские нападающие Эмиль Бемстрём (4-я минута) и Густав Нюквист (16-я, в большинстве), а также Патрик Лайне (24-я), Шон Курали (47-я) и чешский форвард Якуб Ворачек (53-я).

У «блюзменов» шайбами отличились оформивший в матче хет-трик Дэвид Перрон (13-я и 49, обе в большинстве и 59-я, при игре 6×5) и российский нападающий Алексей Торопченко (34-я).

Российские нападающий и защитник «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков, а также российские форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Павел Бучневич не отличились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 23 марта на выезде встретится с клубом «Питтсбург Пингвинз», а «Сент-Луис» в этот же день также в гостях сыграет с командой «Вашингтон Кэпиталз».