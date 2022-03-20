Индиан-Уэллс, США, , 02:40 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американскому спортсмену Тейлору Фритцу в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Рублев Ausopen.com

Спортсмен из России проиграл американцу в двух сетах со счётом 5:7, 4:6.

Соперники провели на корте 1 час 47 минут. За этот временной отрезок Рублёв шесть раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать один из четырех возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Тейлора Фритца в финале турнира в Индиан-Уэллсе станет победитель противостояния между испанскими теннисистами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.