Парадайс, США, , 02:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондентИА REGNUM.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

Голами в составе победителей отметились российский нападающий Евгений Дадонов (19-я минута), Чандлер Стивенсон (21-я, в большинстве), шведский форвард Маттиас Янмарк (37-я, в большинстве), Алекс Пьетранджело (58-я, в пустые ворота) и Майкл Амадио (59-я).

Автором единственной забитой шайбы «Кингз» стал Филлип Дано (32-я).

Отметим, в следующем матче «Вегас» 22 марта на выезде встретится с клубом «Миннесота Уайлд», а «Лос-Анджелес» днем позже дома сыграет с командой «Нэшвилл Предаторз».