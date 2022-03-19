Берн, 20 марта, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Готовность выступить посредниками на переговорах об урегулировании ситуации на Украине, либо провести у себя такие переговоры выразили готовность власти Швейцарии. Такое заявление сделал президент страны Иньяцио Кассис в ходе своего выступления 19 марта на митинге в Берне, организованного в знак солидарности с Украиной. Трансляцию митинга вела вещательная компания RTS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

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Кассис отметил, что Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарную традицию и готова принять переговоры между Украиной и Россией на своей территории, либо сыграть роль посредника за кулисами переговорного процесса.

В Швейцарии в последние дни не утихает дискуссия о приемлемости участия страны с её традиционно нейтральным статусом, в антироссийских санкциях, объявленных Евросоюзом в связи со спецоперацией России на Украине. Швейцария, не состоящая в Евросоюзе, поддержала санкции, введённые ЕС против России. В свою очередь, правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, её граждан и компаний недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.