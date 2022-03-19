Лондон, 20 марта, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу на турнире UFC Fight Night 204, который проходил в Лондоне. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

S.Troshchenko Александр Волков

Уже в первом раунде британец провел своему оппоненту удачный болевой прием, чем вынудил его капитулировать.

Отметим, это десятое поражение 33-летнего Александра Волкова при 34 (25 — досрочно) выигранных поединках. Для 28-летнего Тома Аспиналла эта победа стала 12-й (все — досрочно) при двух поражениях.