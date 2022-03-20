Ростов-на-Дону, , 02:10 — REGNUM Если российские команды не будут принимать участие в еврокубках, то число клубов в высшем дивизионе страны следует увеличить, заявил главный тренер национальной сборной и «Ростова» Валерий Карпин.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет», — сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее европейские футбольные власти по политическим причинам запретили российским клубам и сборной участвовать в международных состязаниях.

По логике Карпина, если команды не будут участвовать в еврокубках, то появятся дополнительные «окна» для проведение игр национального первенства.

По версии ряда спортивных экспертов, со следующего сезона число команд в Премьер-лиге будет увеличено с 16 до 18.