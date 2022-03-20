Канберра, , 02:08 — REGNUM Не менее 70 тыс. тон энергетического угля в целях обеспечения энергетической безопасности Украины направят Киеву власти Австралии. Об этом 20 марта рассказала глава австралийского МИД Марис Пейн.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Австралия поддержит энергетическую безопасность Украины, пожертвовав ей не менее 70 тыс. тонн энергетического угля в ответ на просьбу о помощи, полученную от правительства этой страны и поддержанную властями Польши», — приводит ее слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что медицинские спецбригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, были созданы Минздравом Чечни.