Нью-Йорк, США, 20 марта, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» уступил команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличались Райан Пулок (24-я минута) и оформивший в матче хет-трик Брок Нельсон (45-я, в большинстве, 46-я и 60-я, в пустые ворота).

У «Старз» голы забили российский форвард Денис Гурьянов (39-я), также отличившийся результативной передачей, и шведский нападающий Джейкоб Петерсон (52-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов смог отразить 37 из 39 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не отличился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» вечером 20 марта на выезде сыграют с клубом «Филадельфия Флайерз», а «Даллас» днем позже встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».