Нассау, 20 марта 2022, 01:41 — REGNUM Активы на $3 млрд, которые якобы принадлежат гражданам России, обнаружил на Багамских островах Центральный банк этого островного государства. Об этом 20 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на ведомство.
По данным Центробанка Багам, порядка $420 млн из указанной суммы находится на депозитах и еще $2,5 млрд — «на хранении или в трастах». При этом уточняется, что указанные денежные средства относятся только к международному банковскому сектору.
В то же время, 13 марта Багамские острова запретили проведение финансовых операций с Россией и гражданами РФ, а также ввели такой же запрет для Белоруссии и белорусских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что сокращение объемов потребления мяса может помочь «в борьбе с Владимиром Путиным».