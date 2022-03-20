Нассау, , 01:41 — REGNUM Активы на $3 млрд, которые якобы принадлежат гражданам России, обнаружил на Багамских островах Центральный банк этого островного государства. Об этом 20 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Центробанка Багам, порядка $420 млн из указанной суммы находится на депозитах и еще $2,5 млрд — «на хранении или в трастах». При этом уточняется, что указанные денежные средства относятся только к международному банковскому сектору.

В то же время, 13 марта Багамские острова запретили проведение финансовых операций с Россией и гражданами РФ, а также ввели такой же запрет для Белоруссии и белорусских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что сокращение объемов потребления мяса может помочь «в борьбе с Владимиром Путиным».