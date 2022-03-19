Нассау, 20 марта, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Активы на $3 млрд, которые якобы принадлежат гражданам России, обнаружил на Багамских островах Центральный банк этого островного государства. Об этом 20 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным Центробанка Багам, порядка $420 млн из указанной суммы находится на депозитах и еще $2,5 млрд — «на хранении или в трастах». При этом уточняется, что указанные денежные средства относятся только к международному банковскому сектору.

В то же время, 13 марта Багамские острова запретили проведение финансовых операций с Россией и гражданами РФ, а также ввели такой же запрет для Белоруссии и белорусских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что сокращение объемов потребления мяса может помочь «в борьбе с Владимиром Путиным».