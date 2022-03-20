Лондон, , 01:24 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одержал досрочную победу над еще одним представителем России — Шамилем Абдурахимовым — на турнире UFC Fight Night 204, который проходит в Лондоне. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

За минуту до окончания перового раунда Павлович провел своему оппоненту точный нижний правый удар рукой в челюсть, чем отправил его на пол октагона и в партере произвел добивание соперника. После этого рефери засчитал Абдурахимову технический нокаут.

Отметим, это 15-я (12 — досрочно) победа для 29-летнего Сергея Павловича при одном поражении. Для 40-летнего Шамиля Абдурахимова этом поражение стало седьмым при 20 (13 — досрочно) победах.