Анкара, , 01:10 — REGNUM Доводы России должны быть услышаны странами Запада в рамках новой архитектуры безопасности между Москвой и западным блоком. Об этом 19 марта заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью американской газете The New York Times.

Ибрагим Калын (сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

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Как указал официальный представитель турецкого лидера, «доводы России должны быть услышаны» несмотря на то, что Запад полностью отвергает спецоперацию российских Вооружённых сил по денацификации Украины, так как после ее окончания «между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности».

«Мы не можем допустить еще одну холодную войну, это будет плохо для всех и дорого обойдется для всей международной политической и финансовой системы. <…> Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на эту новую архитектуру безопасности», — сказал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал еще один видеоролик, снятый чеченскими военнослужащими при освобождении Мариуполя.