Грозный, 20 марта, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Медицинские спецбригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, были созданы Минздравом Чечни. Об этом 19 марта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

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Как уточнил Кадыров, сейчас бойцы выполняют боевые задачи, продвигаясь без потерь, но Минздравом Чечни были созданы четыре медбригады, чтобы в случае необходимости оказать бойцам экстренную помощь.

По словам главы Чечни, бригады были сформированы из медиков, работающих на Станции скорой медицинской помощи, которые сами вызвались оказывать экстренную помощь бойцам. Реанимобили, на которых будут работать медики этих четырёх спецбригад, были оборудованы в соответствии с самыми современными медицинскими стандартами.

Кадыров выразил признательность медикам за их гражданскую позицию врачам, а также поблагодарил вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова и министра здравоохранения республики Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и организацию их отправки к месту расположения бойцов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни заявил о скором освобождении Мариуполя.