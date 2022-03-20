Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Все большее расхождение Китая и США по вопросам, связанным с Украиной и Тайванем, показал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Такое мнение 19 марта высказывается в американской газете Politico.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

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По мнению издания, разговор Си Цзиньпина с Байденом «продемонстрировал все более глубокие разногласия» по вопросам, касающимся событий на Украине и Тайваня.

Также указывается на то, что американский лидер не смог «убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием» для того, чтобы это способствовало прекращению специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Вместо этого телефонный разговор спровоцировал со стороны Си Цзиньпина выраженную косвенным образом критику предполагаемой роли США в усугублении кризиса и якобы имевшего место американского вмешательства в контексте Тайваня, а также раздражение в связи с угрозами введения Соединенными Штатами санкций против Китая, если он окажет России помощь, касающуюся военных действий», — говорится в материале газеты.

При этом отмечается, что «такое раздражение свидетельствует о том, что лидеры исчерпали остатки доброй воли, имевшейся после их виртуальной встречи в ноябре», что, возможно, «подтвердит курс администрации Байдена в отношении Китая», который основан на мобилизации союзников США для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Кроме того, уточняется, что, как считает издание, заявление американских властей по итогам встречи, является свидетельством отсутствия «какого-либо значимого прогресса в том, чтобы подтолкнуть Си Цзиньпина к более активной и полезной позиции в урегулировании кризиса на Украине».

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post сообщила, что попытки американского руководства изменить политику Китая по России и Украине пока не имеют успеха.